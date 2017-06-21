Alfa Jazz Fest 2017: дополненная реальность в приложении Alfa Mobile

Google, Niantic, IKEA и Альфа-Банк. Кто лишний и почему? А лишних в этом списке, оказывается, нет. Почему? А все из-за дополнительной реальности

Только вчера шведская IKEA анонсировала разработку совместного с Apple приложения с дополненной реальностью, чтобы пользователям было комфортнее оформлять свое жилище, а уже сегодня фичами с AR (augmented reality) удивили и украинские разработчики.

Пионером этой технологии в Украине, как ни странно, стал банк. Сегодня всем своим клиентам, которые установили мобильное приложение на iOS, пришло сообщение от Альфа-Банк Украина с предложением протестировать новую опцию.

Чтобы создать клиентам правильный настрой перед фестивалем Alfa Jazz Fest, банк предлагает просто зайти в приложение и навести камеру на любое изображение логотипа фестиваля. Как только система распознает лого, на экране смартфона появится лев и исполнит для вас джазовую композицию.

Но банк не был бы банком, если бы представил только возможность послушать хороший джаз. Поэтому дополненная реальность от Альфа-Банка позволяет также выбрать и заказать карты через мобильное приложение. Чтобы узнать всю информацию о преимуществах и тарифах карты, сравнить ее с другими предложениями и заказать онлайн, теперь достаточно просто навести камеру на изображение карты.

Поэтому если денег на Google Glass жалко, а Pokemon Go уже надоел, есть возможность протестировать дополненную реальность в Alfa Mobile. Джаз в исполнении льва доступен уже в предавторизационном режиме.

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