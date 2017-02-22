В Москве пройдет 6-я ежегодная конференция МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2017
Дата проведения: 16 марта 2017 года
Место проведения: гостиница Radisson Blu Белорусская (адрес: 3-я улица Ямского Поля 26а, Москва)
Страница мероприятия в интернете
Концепция мероприятия:
Единая площадка, где встречаются представители Онлайн и Офлайн ритейла, платежных систем, мобильных операторов связи, банков, финансовых компаний, чтобы обсудить возможности взаимодействия и партнёрства при применении и продвижении мобильных платежей.
Формат мероприятия – 3 ключевые сессии, выступления топовых спикеров, презентации практических бизнес-кейсов, большие интерактивные дискуссии, неформальное общение.
Аудитория – Главной ценностью конференции является сугубо профессиональная аудитория. Все участники — значимые фигуры индустрии. Руководители и представители топ-менеджмента компаний выбирают данную площадку для встреч, обсуждений, поиска новых решений, контактов, партнёров.
Ключевые темы:
- Результаты выхода Samsung Pay и Apple Pay на Российский рынок.
- Платежные системы, как Маккетплейсы (Marketplace)
- Использование виртуальных карт на мобильных устройствах
- удаленная идентификация клиентов на базе ЕСИА
- Оценка новых средств платежа с мобильных телефонов с точки зрения безопасности
- Какова динамика перехода от наличных к картам, и от карт к мобильному телефону
Мобильный, как точка, где начинается заказ товара.
- Оплаты с мобильной версии сайта и с мобильного приложения
И многое другое…
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