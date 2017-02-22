В Москве пройдет 6-я ежегодная конференция МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2017

Дата проведения: 16 марта 2017 года

Место проведения: гостиница Radisson Blu Белорусская (адрес: 3-я улица Ямского Поля 26а, Москва)

Страница мероприятия в интернете

Концепция мероприятия:

Единая площадка, где встречаются представители Онлайн и Офлайн ритейла, платежных систем, мобильных операторов связи, банков, финансовых компаний, чтобы обсудить возможности взаимодействия и партнёрства при применении и продвижении мобильных платежей.

Формат мероприятия – 3 ключевые сессии, выступления топовых спикеров, презентации практических бизнес-кейсов, большие интерактивные дискуссии, неформальное общение.

Аудитория – Главной ценностью конференции является сугубо профессиональная аудитория. Все участники — значимые фигуры индустрии. Руководители и представители топ-менеджмента компаний выбирают данную площадку для встреч, обсуждений, поиска новых решений, контактов, партнёров.

Ключевые темы:

Результаты выхода Samsung Pay и Apple Pay на Российский рынок.

Платежные системы, как Маккетплейсы (Marketplace)

Использование виртуальных карт на мобильных устройствах

удаленная идентификация клиентов на базе ЕСИА

Оценка новых средств платежа с мобильных телефонов с точки зрения безопасности

Какова динамика перехода от наличных к картам, и от карт к мобильному телефону

Мобильный, как точка, где начинается заказ товара.

Мобильный, как точка, где начинается заказ товара. Оплаты с мобильной версии сайта и с мобильного приложения

И многое другое…

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