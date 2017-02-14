Бизнес-встреча «HR in e-commerce»: самое важное и интересное о кадрах

28 февраля в Киеве пройдет специализированная бизнес-встреча «E-Meeting #2: HR in e-commerce»

28 февраля в Киеве пройдет специализированная бизнес-встреча «E-Meeting #2: HR in e-commerce». Участники обсудят, как должна меняться организационная структура компании на разных этапах развития бизнеса, подробно разберут правила и особенности оформления сотрудников в связи с изменениями в трудовом законодательстве, узнают, где находить, как оценивать и удерживать действительно ценные и важные кадры и обсудят альтернативные способы стимулирования и вознаграждения особо ценных сотрудников.

«Кадры решают все». С этим утверждением трудно не согласиться. Так как без хорошей команды проблематично воплотить даже самые выигрышные идеи — рассказывает Ирина Холод, руководитель Ukrainian E-commerce Expert, — во время второй бизнес-встречи мы хотим обсудить вопросы найма, оформления и мотивации сотрудников. Ведь только комплексный подход поможет собрать действительно эффективный и мотивированный коллектив».

Своим опытом поделятся Мирослава Трандаш, (MCG Group), Лидия Тэрпэль (Skyworker, Career IT consulting & IT recruitment), Вероника Фасатурова (директор по персоналу Нова пошта), Инна Косорыга (IVA MICE), Татьяна Галака, (Нова пошта), Даниил Тонкопий (DelFast), Валерия Казадарова (Talent4Business), Фрол Харько (Специалист по Счастью) и другие.

В частности, эксперты раскроют такие блоки вопросов:

Организационная структура Компании в E-Commerce: как подобрать удачное соотношение собственных сотрудников и аутсорсинга

Где искать эффективный компетентный персонал?

Правила оформления сотрудников — советы опытного юриста для собственников

Обзор уровня зарплат по основным позициям: тенденции, исключения, основные перспективы.

Новые профессии в отрасли и современном бизнесе

«Как заставить людей работать и, при этом, не выйти из себя»

Собирательный портрет работодателя. Важность бренда/репутации Компании в процессе привлечения квалифицированных кадров.

Корпоративная культура и атмосфера на работе — залог удержания и эффективности работы талантливых сотрудников

«Системы оплаты труда и мотивации, управление эффективностью персонала»

«Счастливая Компания. Мечты, цели и достижения».

Подробнее про событие – по ссылке.

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