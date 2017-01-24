Чат-революция близко: в Киеве пройдет ChatBot Conference UA

В Киеве состоится первая международная конференция ChatBot Conference UA 2017

29 марта 2017 года в Украине впервые состоится международная конференция, посвящённая чат-ботам, – ChatBot Conference UA. Это бизнес-событие пройдет в Киеве и соберет ведущих украинских и зарубежных экспертов отрасли.

Революция в бизнесе: чат-боты вытесняют приложения

Совсем скоро чат-боты станут обычным каналом взаимодействия компаний и клиентов. Причем именно в 2017-м многие украинские пользователи впервые столкнутся с автоматизированными агентами и смогут получать быстрые ответы практически на все свои вопросы.

Коммерческий функционал современных ботов: оплата услуг и товаров, консультации клиентов, освещение событий, заказ еды, такси, билетов, онлайн-покупки, синхронный перевод и многое другое.

Компании заметили, что внедрение live-чата повышает конверсию в 5–10 раз. Поэтому сегодня многие вкладывают средства не в мобильные приложения, а в разработку функциональных чат-ботов.

Основные темы первой международной конференции ChatBot Conference UA

Так как чат-боты – это главный развивающийся тренд e-commerce 2017 года, на бизнес-событии ChatBot Conference UA будут рассмотрены все аспекты их создания, использования и монетизации.

На конференции раскроют следующие вопросы:

эффективные сервисы для разработки, хостинга, продвижения и аналитики чат-ботов;

использование машинного обучения для создания смарт-ботов;

применение инструментов Deep Learning в разработке качественных диалоговых систем;

заработок на чат-ботах;

способы применения чат-ботов в бизнесе;

эмоциональное взаимодействие с чат-ботами;

замена ботами живых консультантов;

и многие другие!

Мероприятие ChatBot Conference UA будет полезно предпринимателям, государственным деятелям, руководителям предприятий, маркетологам, топ-менеджерам, специалистам в сферах SMM, HR и образования, инвесторам и всем тем, кто заинтересован во внедрении передовых разработок для развития бизнеса.

Организатор конференции – компания Smile-Expo – один из лидеров в области международного выставочного бизнеса. За 10 лет работы компания провела более 150 отраслевых мероприятий в странах СНГ и Восточной Европы.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы чат-боты будут активно развиваться и скоро в данном бизнесе появится огромное количество игроков. Однако в итоге останутся лишь несколько ключевых лидеров.

Чтобы оказаться в их числе, приходите 29 марта на конференцию ChatBot Conference UA 2017.

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