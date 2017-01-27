eSPORTconf Ukraine 2017: первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине

22 февраля 2017 года международная ивент-компания «Смайл-Экспо» проведет отраслевое киберспортивное событие в Киеве – eSPORTconf Ukraine 2017

Киберспорт – молодая инвестиционная ниша для украинского рынка. Именно в 2017 году ожидается очередной финансовый подъем киберспортивных организаций в стране. Как не упустить возможность присоединиться к перспективной отрасли бизнеса?

Чтобы ответить на этот вопрос, изучив текущее состояние рынка и подготовив прогнозы на 2017 год, международная ивент-компания «Смайл-Экспо» организовывает профильную бизнес-конференцию eSPORTconf Ukraine 2017. Она предназначена для предпринимателей, инвесторов, а также представителей игровой и игорной индустрии Украины и стран СНГ.

Статистические данные о перспективности отрасли в Украине:

годовой рост рынка определяют примерно в 50%;

в последние годы Украина занимает 5-е и 6-е место в мире среди стран с наиболее развитой отраслью киберспорта;

по прогнозам, через лет 10 киберспорт станет даже популярнее футбола;

среди участников самого популярного eSport-турнира The International в 2015 году было 12 игроков из Украины, больше было лишь представителей Китая;

украинская киберспортивная организация Natus Vincere подписала инвестиционное соглашение на $10 млн с российским холдингом ESforce Holding летом 2016 года;

общий киберспортивный рынок, не считая беттинга, в 2017 году достигнет более $1млрд.

eSPORTconf Ukraine 2017 – конференция, которая даст возможность определить состояние украинского киберспортивного рынка, провести анализ успешных зарубежных бизнес-моделей, узнать о способах коммерциализации eSport-дисциплин в СНГ, а также позволит спрогнозировать дальнейшее развитие рынка в Украине.

В рамках конференции спикеры сосредоточатся на следующих темах:

динамика развития eSport в СНГ, странах Европы и мире;

актуальные инвестиционные возможности для украинского бизнеса;

перспективы украинского киберспортивного беттинга;

возможность повторного причисления киберспорта к официальным спортивным дисциплинам в Украине;

вероятность признания eSport олимпийским видом спорта;

существующие тенденции и открывающиеся возможности в украинском киберспорте;

принципы создания успешной киберспортивной команды или организации;

способы создания масштабных eSport-турниров.

22 февраля на eSPORTconf Ukraine 2017 выступит эксперт в сферах мобильного банкинга, криптовалют и FinTech-проектов – Сергей Скабелкин. Кофаундер украинского венчурного хаба FinTech Cluster. Вице-президент ассоциации УЭЛБУ с 2012 года. Признанный специалист по финансовым проектам, основанным на FinTech и мобильном банкинге. Опытный бизнес-архитектор платежных систем по принципу мобильных кошельков и других подобных online-сервисов.

Тема доклада: «FinTech в киберспорте. Новые возможности».

В фокусе выступления – технологические финансовые сервисы FinTech, которые признаны одним из самых перспективных направлений для передачи ценностей через Интернет, безвалютной оплаты и мобильных платежей.

Чтобы узнать более подробную информацию о eSPORTconf UAH, посетите официальный сайт события.