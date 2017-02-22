Кейсы e-Residency, LHV и IBM: стала известна программа Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn

9 марта в Таллине пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn

9 марта в Таллине пройдёт первая масштабная конференция в Эстонии, посвящённая блокчейн-технологии и криптовалютам, – Blockchain & Bitcoin Conference. Участие в ней примут представители IBM, e-Residency, Bitcoin Foundation, Funderbeam и других проектов, известных в Эстонии и за рубежом.

Как сообщает организатор – компания Smile-Expo, – главной темой станет реализация блокчейна в сфере Government Technology и банковском секторе.

Применению блокчейна в Govtech будут посвящены выступления управляющего директора e-Residency Каспара Корьюса, гендиректора WageCan Фрэнки Ху и разработчика платформы блокчейн-аукционов e-Auction 3.0 Лаши Антадзе.

О реализациях блоковой цепи в банковском секторе расскажут ведущий инженер IBM Каролина Марцантович, основатель Funderbeam Кайди Руусалепп и руководитель платёжных сервисов банка LHV Юри Лаур.

Концептуальным вопросам индустрии – созданию консорциумов, принятию криптовалют, сравнению блокчейнов – посвятят доклады глава Bitcoin Foundation Йон Матонис, основатель cyber∙Fund Дмитрий Стародубцев и СЕО Jamworx Марк Кенигсберг.

Параллельно с конференцией будет работать демозона с новыми продуктами (софтом и «железом») для нужд криптоиндустрии.

По словам организаторов, событие рассчитано на предпринимателей, внедряющих блокчейн в бизнес-процессы, а также инвесторов и разработчиков.

Подробности и регистрация – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn.