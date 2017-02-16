На ChatBot Conference выступят разработчики Microsoft, «1С-Битрикс» и DevRain Solutions

29 марта в Киеве пройдет ChatBot Conference

29 марта в Киеве состоится событие, посвящённое разработке и применению чат-ботов в бизнесе, — ChatBot Conference UA. В рамках конференции выступят лучшие украинские и зарубежные IT-специалисты. Среди них – ведущие разработчики таких известных компаний, как Microsoft, «1С-Битрикс» и DevRain Solutions.

Спикер от Microsoft: Сергей Поплавский

Сергей Поплавский – топовый технический специалист «Майкрософт Украина», разрабатывающий решения на базе платформы Microsoft Azure. Эксперт создал несколько приложений для Windows Phone, Windows и Azure, а также обладает опытом программирования на платформе .Net. Он также часто проводит технические тренинги для разработчиков.

Тема доклада: «Conversation As A Platform: обзор облачных сервисов, паттернов и бизнес-сценариев создания ботов».

В рамках доклада будут рассмотрены такие темы:

Примеры и сценарии использования ботов для enterprise- и consumer-сегментов. Везде ли нужно создавать ботов?

Microsoft Bot Framework и облачные сервисы, которые позволяют создавать текстовых и голосовых ботов.

Код и архитектура чат-ботов.

Спикер «1С-Битрикс»: Александр Демидов

Александр Демидов – глава направления арендных решений «1С-Битрикс». Более восьми лет спикер работал в компании «Зенон Н.С.П.». Сейчас специализируется на разработке продуктов по модели SaaS и взаимодействии компании с хостинг-партнёрами. Эксперт в сфере проектирования и администрирования высоконагруженных систем и облачных сервисов. Регулярно выступает на крупных IT-конференциях и семинарах.

Тема доклада: «Оставят ли боты вас без работы?»

Будут рассмотрены темы:

Эволюция чат-ботов. Почему боты становятся сегодня настолько популярными?

Удачные (и не очень) примеры внедрения чат-ботов в бизнесе: когда и как они помогают автоматизировать рутинные процессы, ускорить обслуживание и построить новые каналы коммуникаций с клиентами.

Кейс разработки платформы для создания чат-ботов. Какими техническими возможностями должна обладать платформа, чтобы приносить пользу бизнесу?

Спикер от DevRain Solutions: Александр Краковецкий

Александр Краковецкий – СЕО DevRain Solutions, СТО ДонорUA, Microsoft Regional Director, Microsoft Most Valuable Professional (Windows Development Platform), кандидат технических наук в сфере информационных технологий, эксперт по Open Data и Smart City.

Тема доклада: «Создание ботов-экспертов для медицинской, юридической и других сфер с помощью Microsoft Bot Framework, Azure Cognitive Services и NER-систем».

Будут рассмотрены такие темы:

Microsoft Bot Framework – инструмент быстрого создания ботов для популярных платформ.

Azure Cognitive Services – инструмент обработки текстовой информации.

Особенности разработки Named Entity Recognition.

Практические основы разработки экспертных ботов в медицинской, фармацевтической, юридической и других областях.

Приходите 29 марта на ChatBot Conference, чтобы научиться разрабатывать функциональных чат-ботов для бизнеса у топовых IT-специалистов.

Подробности о событии и регистрация на сайте.