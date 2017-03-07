О широком функционале чат-ботов эксперты расскажут на ChatBot Conference

Кассиры будущего, инструмент смарт-контрактов или альтернатива коботам?
29 марта в рамках ChatBot Conference известные эксперты отрасли поделятся своими знаниями и опытом в сфере разработки чат-ботов, а также расскажут успешные кейсы применения виртуальных собеседников в разнообразных сферах бизнеса.
Чат-боты позволяют заключать b2b-контракты, то есть обеспечивают безопасный обмен средствами, собственностью и другими активами без посредников. Как разработать такого бота, расскажет на ChatBot Conference успешный IT-предприниматель и сооснователь TradeHub Евгений Саранцов.
Тема спикера: «Чат-боты как инструмент заключения смарт-контрактов».
Главные тезисы выступления:
- Как прописывать алгоритм чат-бота для обеспечения смарт-контракта.
- Как обеспечить заключение сделок с помощью чат-ботов.
- Как можно с помощью бота реализовать целый market place.
Евгений — управляющий партнёр BlackBox Capital , является членом совета директоров ресурса zakupki.prom.ua – крупнейшей площадки государственных и коммерческих торгов. Ментор венчурных и инвестиционных фондов WannaBiz, InVenture и Open Data Incubator.
Современные чат-боты уже способны обрабатывать до 80% запросов пользователей, но на данном этапе они не могут стать полноценной заменой живых людей. В свою очередь коботы самостоятельно отвечают на простые вопросы, анализируют переписку, выделают ключевые слова и соединяют клиента с оператором только в случае редкого запроса.
Дмитрий Аркас, лидер Chatbots Community Ukraine, глава и сооснователь компании NanoTech42, расскажет, почему коботы намного эффективнее и выгоднее чат-ботов. Тема доклада: «Чат-боты против коботов: запуск коботов на платформе для профессионального клиентского сервиса и онлайн-консультирования LiveTex».
Ключевые тезисы доклада спикера:
- Почему современные чат-боты пока не способны заменить людей в чатах?
- Что такое коботы и каким образом они совершают революцию в контакт-центрах?
- Как NanoTech42 запустила коботов на платформе для профессионального клиентского сервиса и онлайн-консультирования LiveTex.
С развитием технологий виртуальные ассистенты станут полноценной площадкой для ритейла без вмешательства человека. Когда это случится – расскажет на ChatBot Conference Марина Черновол, руководитель по маркетингу и развитию бизнеса в компании AltSolution (разработчик чат-ботов для Facebook и Telegram).
Тема выступления: «Кассиры будущего. Покупка в чате – иллюзия или реальность?»
Основные тезисы доклада спикера:
- Что собой представляет билетный кассир в мессенджере.
- Как выглядит взаимодействие пользователя и бота. Алгоритмы.
- Преимущества и недостатки платформ Telegram и Facebook Messenger.
- Web vs. Mob. Тенденции отрасли. Статистика. Трафик. Чего ожидать?
Главное событие Украины, посвящённое чат-ботам, – ChatBot Conference – состоится 29 марта в БЦ «Парус».
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