О широком функционале чат-ботов эксперты расскажут на ChatBot Conference

Кассиры будущего, инструмент смарт-контрактов или альтернатива коботам?

29 марта в рамках ChatBot Conference известные эксперты отрасли поделятся своими знаниями и опытом в сфере разработки чат-ботов, а также расскажут успешные кейсы применения виртуальных собеседников в разнообразных сферах бизнеса.

Чат-боты позволяют заключать b2b-контракты, то есть обеспечивают безопасный обмен средствами, собственностью и другими активами без посредников. Как разработать такого бота, расскажет на ChatBot Conference успешный IT-предприниматель и сооснователь TradeHub Евгений Саранцов.

Тема спикера: «Чат-боты как инструмент заключения смарт-контрактов».

Главные тезисы выступления:

Как прописывать алгоритм чат-бота для обеспечения смарт-контракта.

Как обеспечить заключение сделок с помощью чат-ботов.

Как можно с помощью бота реализовать целый market place.

Евгений — управляющий партнёр BlackBox Capital , является членом совета директоров ресурса zakupki.prom.ua – крупнейшей площадки государственных и коммерческих торгов. Ментор венчурных и инвестиционных фондов WannaBiz, InVenture и Open Data Incubator.

Современные чат-боты уже способны обрабатывать до 80% запросов пользователей, но на данном этапе они не могут стать полноценной заменой живых людей. В свою очередь коботы самостоятельно отвечают на простые вопросы, анализируют переписку, выделают ключевые слова и соединяют клиента с оператором только в случае редкого запроса.

Дмитрий Аркас, лидер Chatbots Community Ukraine, глава и сооснователь компании NanoTech42, расскажет, почему коботы намного эффективнее и выгоднее чат-ботов. Тема доклада: «Чат-боты против коботов: запуск коботов на платформе для профессионального клиентского сервиса и онлайн-консультирования LiveTex».

Ключевые тезисы доклада спикера:

Почему современные чат-боты пока не способны заменить людей в чатах?

Что такое коботы и каким образом они совершают революцию в контакт-центрах?

Как NanoTech42 запустила коботов на платформе для профессионального клиентского сервиса и онлайн-консультирования LiveTex.

С развитием технологий виртуальные ассистенты станут полноценной площадкой для ритейла без вмешательства человека. Когда это случится – расскажет на ChatBot Conference Марина Черновол, руководитель по маркетингу и развитию бизнеса в компании AltSolution (разработчик чат-ботов для Facebook и Telegram).

Тема выступления: «Кассиры будущего. Покупка в чате – иллюзия или реальность?»

Основные тезисы доклада спикера:

Что собой представляет билетный кассир в мессенджере.

Как выглядит взаимодействие пользователя и бота. Алгоритмы.

Преимущества и недостатки платформ Telegram и Facebook Messenger.

Web vs. Mob. Тенденции отрасли. Статистика. Трафик. Чего ожидать?

Главное событие Украины, посвящённое чат-ботам, – ChatBot Conference – состоится 29 марта в БЦ «Парус».

Регистрация – по ссылке.