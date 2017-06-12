eCommerce 2017: осенью в столице пройдет масштабная конференция

Открыта регистрация на конференцию и выставку по электронной коммерции — eCommerce 2017!

eCommerce 2017 состоится 9 ноября в Киеве в НСК «Олимпийский». Организаторы мероприятия уже открыли продажу билетов — сейчас доступна регистрация по самой низкой стоимости.

В 2017 году мероприятие eCommerce соберет более 1000 участников. Их вниманию будут представлены 4 потока и 16 секций, а также 30 выставочных стендов.

По итогам прошлогоднего мероприятия 99% посетителей планируют стать гостями конференции в 2017 году. А 97% рекомендуют конференцию коллегам.

ВИДЕО — Как прошла конференция в 2016 году

Среди участников прошлого года — лидеры рынка eCommerce: OLX, Lamoda, Prom.ua, EVO, modnaKasta, ANSWEAR, Yves Rocher, Антошка, Золотий Вік, Promodo, Укргазбанк, GlobalLogic, Forward Bank.

Спешите зарегистрироваться по ранней стоимости — 3 550 грн.

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