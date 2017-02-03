Perform Day Kyiv: новые возможности оценки user experience онлайн-сервисов

16 февраля 2016 года состоится Perform Day Kyiv

16 февраля 2016 года состоится Perform Day Kyiv – ежегодная конференция компаний BAKOTECH Group и Dynatrace, посвященная мониторингу производительности приложений и анализу user experience.

Цифровая трансформация смещает акценты в современной коммерции. Теперь электронные сервисы и приложения являются основными каналами коммуникации, а в некоторых случаях даже частью предоставляемых услуг. В таких условиях контроль digital-каналов коммуникации становится инструментом конкурентной борьбы за клиентов на уровне пользовательского опыта. Сегодня критично важно знать ответы на следующие вопросы:

На сколько высока производительность приложений?

Сколько пользователей были не удовлетворены взаимодействием с приложениями?

По какой именно причине?

Возможно ли просмотреть визит каждого пользователя?

Что именно нужно исправить разработчикам и/или ИТ-отделу?

Среди докладов на конференции будут презентации представителей IDC, Dynatrace, BAKOTECH Group, а также клиентов, которые поделятся опытом использования платформы Dynatrace: крупнейший телеком оператор Украины, инновационный платёжный сервис Azerpay (Баку), крупнейший в мире поставщик и разработчик online-игр Playtech и др.

На протяжении всего мероприятия будут функционировать демо-зоны, где гости события смогут ознакомиться с решениями APM (Application Perforce Monitoring) компании Dynatrace, которая 7-й год является лидером профильного квадранта Gartner.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Дата и время: 16 февраля, 9:30 – 18:00

Условия участия: бесплатно, предварительная регистрация обязательна.