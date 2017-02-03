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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Perform Day Kyiv: новые возможности оценки user experience онлайн-сервисов

03.02.2017 16:55

16 февраля 2016 года состоится Perform Day Kyiv

performday_bakotech

16 февраля 2016 года состоится Perform Day Kyiv – ежегодная конференция компаний BAKOTECH Group и Dynatrace, посвященная мониторингу производительности приложений и анализу user experience.

Цифровая трансформация смещает акценты в современной коммерции. Теперь электронные сервисы и приложения являются основными каналами коммуникации, а в некоторых случаях даже частью предоставляемых услуг. В таких условиях контроль digital-каналов коммуникации становится инструментом конкурентной борьбы за клиентов на уровне пользовательского опыта. Сегодня критично важно знать ответы на следующие вопросы:

  • На сколько высока производительность приложений?
  • Сколько пользователей были не удовлетворены взаимодействием с приложениями?
  • По какой именно причине?
  • Возможно ли просмотреть визит каждого пользователя?
  • Что именно нужно исправить разработчикам и/или ИТ-отделу?

Среди докладов на конференции будут презентации представителей IDC, Dynatrace, BAKOTECH Group, а также клиентов, которые поделятся опытом использования платформы Dynatrace: крупнейший телеком оператор Украины, инновационный платёжный сервис Azerpay (Баку), крупнейший в мире поставщик и разработчик online-игр Playtech и др.

На протяжении всего мероприятия будут функционировать демо-зоны, где гости события смогут ознакомиться с решениями APM (Application Perforce Monitoring) компании Dynatrace, которая 7-й год является лидером профильного квадранта Gartner.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Дата и время: 16 февраля, 9:30 – 18:00

Условия участия: бесплатно, предварительная регистрация обязательна.

Рубрики: СобытияУкраина

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