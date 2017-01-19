Украинский рынок e-commerce обсудит правовое и налоговое регулирование отрасли

26 январяв Киеве пройдет встреча E-MEETING: законы, налоги, ответственность в e-commerce

26 январяв Киеве пройдет специализированная бизнес-встреча «E-Meeting #1: Законы, налоги, ответственность в E-Commerce». Участники обсудят актуальные юридические вопросы, которые часто задают владельцы Интернет-бизнеса, но редко получают грамотные квалифицированные ответы. А также разберут кейсы и ознакомятся с правовыми решениями сложных ситуаций, которые возникают каждый день.

«E-MEETING – это новый формат, где будем подробно обсуждать наиболее важные вопросы для нормального развития рынка e-commerce. Это встречи на одну заданную тему с глубокой проработкой вопросов. Это место для общения, обмена опытом и информацией с экспертами отрасли. 26 января, во время бизнес-встречи, мы собираемся обсудить все аспекты законодательного и налогового регулирования, ответственности участников рынка, поговорим о»наложенном платеже», РКО, финансовом мониторинге и т.д».

Своим опытом поделятся Катерина Олейник (cтарший юрист, патентный поверенный компания «Арцингер»), Галина Бакум (ЮЦ «Прецедент»), Елена Доманчук («КПД Консалтинг»), Андрей Бичук (юрист OLX), Инна Хомич (директор юридического департамента Нова Пошта), Сергей Воловик (независимый эксперт) и другие.

В частности, эксперты расскажут:

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ и что ждать нового в 2017.

и что ждать нового в 2017. существующие СХЕМЫ работы и «идеальная картина».

и «идеальная картина». Правила выбора системы НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ и РЕГИСТРАЦИИ .

и . Какое отношение ФИНМОНИТОРИНГ имеет к участникам рынка e-commerceи собственникам Интернет-магазинов?

имеет к участникам рынка e-commerceи собственникам Интернет-магазинов? Как работать с РКО ? Что означают изменения, принятые в конце года в Налоговым кодексе Украины относительно сложной техники?

? Что означают изменения, принятые в конце года в Налоговым кодексе Украины относительно сложной техники? ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ и возможные последствия Национализации Банков.

и возможные последствия Национализации Банков. ОТЧЕТНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ , какие шаги нужно предпринять уже сейчас?

, какие шаги нужно предпринять уже сейчас? ПРОВЕРКИ : как к ним подготовиться? Как обезопасить себя и свой интернет-бизнес или ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ ?

: как к ним подготовиться? Как обезопасить себя и свой интернет-бизнес или ? ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — важные нюансы взаимодействия продавца и покупателя

Также в рамках бизнес-встречи состоится панельная дискуссия «Вся правда о наложенном платеже». В обсуждении примут участие представители логистических компаний, непосредственно владельцы интернет-магазинов, а так же независимые эксперты.

Подробнее – на сайте события

Регистрация — здесь

Партнер – Нова пошта.

Генеральный медиа-партнер – Эспрессо ТВ.

Официальный ТВ-партнер – Первый деловой телеканал.

Радио-партнер – Голос Столицы.

Информационные партнеры – издание «Юридическая практика», Судовий вісник, Український адвокат, Деловая столица, Обозреватель, B2Blogger, PaySpace Magazine, UADN, Ukrainian Retail Association.