VR REAL: в Киеве пройдет конференция по виртуальной реальности

Самое большое событие в Украине, посвященное виртуальной и дополненной реальности, пройдет в Киеве 10-11 июня

На протяжении двух дней VR REAL в Киевском планетарии у посетителей будет возможность посетить сразу два уникальных мероприятия — конференцию с лидерами VR/AR индустрии и «экспо»-галерею инновационных продуктов.

На конференции руководители известных компаний и эксперты поделятся своими знаниями и практическим опытом в VR/AR.

• Как разработать свой продукт для VR/AR?

• Как продвигать разработку на рынке?

• Где найти контент для продукта?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить у спикеров мероприятия:

• VR Team Lead, Facebook — Хассан Карауни

• Management Partner, Mobility Ventures — Влодек Ласковки

• Owner/Consultant/WGSN Speaker/Contributor, MixedRealityActivations — Крейг Аренд

• Director of Sales and Partnerships, YouVisit — Михаель Турино

TechGallery — это экспо-зона с новинками техники, гаджетами та VR/AR-продуктами, которая мгновенно сможет погрузить посетителей в измерение другой реальности. От неизвестных островов до поверхности Марса, от экскурсии древними памяткам к путешествиям в будущее.

Страница мероприятия — https://www.facebook.com/events/1787104034938384/?fref=ts

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