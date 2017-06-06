В столице пройдет Microsoft Blockchain Intensive

Лучшие специалисты страны возьмутся строить технологии на основе Blockchain для украинского бизнеса

По итогам мероприятия команды специалистов создадут пилотные blockchain-решения, призванные решить задачи, стоящие перед украинскими компаниями.

Детали проведения:

Дата: 09-11 июня

Место: Киев, ул. Дорогожицкая 1, Unit.City Park

Подробности мероприятия и регистрация участников по ссылке: http://blockchainintensive.in.ua/

В последнее время высокие технологии шагнули так далеко, что начали оказывать сильное влияние на основы экономики, бизнеса и государства. Они изменяют понимание людей о торговле, собственности и доверительных отношениях. Таким образом, появилась потребность в технологии, обеспечивающей прозрачность и защищенность всем связанным процессам. Имя этой технологии – Blockchain, который сейчас находится под пристальным вниманием всего мира – компаний, государственного сектора и разработчиков.

На данный момент Blockchain считается одной из самых прорывных технологий. Она помогает формировать новые бизнес-модели в различных отраслях экономики, причем как для крупных компаний, так и для стартапов. Эксперты полагают, что Blockchain станет основным драйвером для цифровой трансформации большинства отраслей экономики.

Мировые аналитические издания также прогнозируют технологии большое будущее, уходящее далеко за пределы банкинга и интернет платежей. Например, по данным ресурса CB Insights blockchain в скором времени трансформирует такие отрасли как кибербезопасность, биржевые торги, образование и академические записи, системы для голосования и выборов, продажа и лизинг автомобилей, со-владение автомобилями, ride-sharing услуги, IoT и подключенные устройства, прогнозирование и статистику, онлайн музыку, недвижимость, здравоохранение, страхование, торговлю и логистику, облачные сервисы, спортивный менеджмент, управление энергоэффективностью, программы лояльности, управление персоналом, управление государством, продажу и отслеживание оружия, передачу наследства, юриспруденцию и многие другие отрасли.

Сегодня уже существуют готовые пакетные blockchain-решения, например, благодаря функционалу сервисной модели Microsoft Blockchain as a Service (Microsoft Azure BaaS) возможно быстро создавать, тестировать, разворачивать и выкладывать готовые блокчейн-решения для различных систем. Это делает технологии распределенного реестра доступными для малого и среднего бизнеса.

Будучи лидером в сфере решений для blockchain, Microsoft проведет первый в Украине Microsoft Blockchain Intensive – уникальное мероприятие, цель которого – полностью раскрыть тему Blockchain и сценарии использования технологии в различных отраслях. Кроме того, с помощью и под руководством ведущих бизнес-консультантов, технических специалистов и команды Microsoft будут разработаны пилотные blockchain-решения, которые позволят решить конкретные бизнес-задачи ведущих украинских компаний.

В первый день Blockchain Intensive состоится вводная лекция о философии Blockchain, а также будут сформированы команды, которые примут «вызовы» представителей компаний на разработку решений на основе Blockchain за предстоящие выходные. Во второй и третий день 5-8 команд будут работать в группах с целью создания пилотного решения, решающего бизнес-задачи украинских компаний, которые готовы внедрять функционал у себя.

Мероприятие пройдет в партнерстве The Technology Companies’ Development Center.

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