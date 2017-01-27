Держатель платежной карты

Держатель платежной карты – лицо, которое законно использует банковскую карту для денежных операций

Им может быть физическое лицо-клиент банка или доверенное лицо клиента-юридического лица, которое на законных основаниях использует платежную карту для инициирования перевода денежных средств с соответствующего счета в банк или совершает другие операции с ее использованием.

Держатель «пластика» может только пользоваться картой и знать ее реквизиты. Собственником карты является банк, который ее выпустил. Вкладчик обязан вернуть «пластик» финучреждению по требованию.

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