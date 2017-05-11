«Важно уметь слышать клиента» — Евгений Глинский, CEO Platon

Директор платежной системы Platon рассказал о специфике своего бизнеса и трендах на рынке

Расплачиваясь картой на любом сайте в интернете, мы редко задумываемся о том, какой путь проходит платеж. Процесс перевода денег с карты пользователя на счет интернет-магазина обеспечивает третья, «невидимая» сторона — процессинговая компания. В конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Лучший партнер интернет-магазинов», в которой выбор делали именно торговцы, бронзовую награду получила система онлайн-платежей Platon. Что обеспечило компании призовое место в данной номинации? С какими сложностями сталкиваются продавцы в процессе подключения приема платежей на своих сайтах? И какие направления бизнеса развиваются активнее всего в сети? Об этом рассказал генеральный директор компании Platon Евгений Глинский.

Евгений, ваша компания получила бронзовую награду в очень важной номинации — вас выбрал бизнес. Какими же качествами должен обладать хороший бизнес-партнер?

Хороший бизнес-партнер – это, в первую очередь, доверительные отношения с людьми, особенно, когда речь идет об управлении финансовыми транзакциями.

Надежное деловое партнерство может состояться только в том случае, когда в основу дела ляжет коллективное понимание потребностей. Партнеры должен помогать друг другу решать задачи бизнеса и находить выход из сложных ситуаций, активно участвовать в развитии дела. Мы живем по этому принципу.

Platon – это, в первую очередь, сильная команда. Звучит банально, но это действительно ключевое условие, которое позволяет предоставить качественное обслуживание и обеспечить беспрерывность процессов внутри компании.

Сколько клиентов сейчас насчитывает ваша компания? Это более мелкие интернет-магазины или крупный бизнес?

Основная часть наших клиентов – это как крупный, так и средний бизнес из разных отраслей: интернет-магазины бытовой техники, одежды, товаров для детей, сервисы микрокредитования, ресурсы онлайн-образования, сайты по продаже онлайн-билетов на проезд и мероприятия. В портфеле клиентов компании Platon есть и множество предпринимателей из сегмента малого бизнеса.

Мы хорошо ориентируемся в потребностях нашего клиента, знаем, что ему нужно. Это обеспечивается наличием множества сервисов и отраслевых решений, в том числе, и для стартап-проектов. Часто наш сервис выбирают уже поработав с другими модулями приёма платежей и столкнувшись с проблемами, которые последние решить не могут. Это и есть залог нашего успеха, который позволяет обслуживать уже более 350 клиентов.

Необходимость принимать платежи на своем сайте в наше время очевидна. И все же, назовите, пожалуйста, основные причины, по которым интернет-торговцам важно подключить прием интернет-платежей на своих сайтах.

Прежде всего, это повышение выручки предприятия в пределах 5-20% благодаря обслуживанию держателей платежных карт. Данный показатель, в первую очередь, зависит от самого торговца – от его желания принимать к оплате банковские карты, развивать этот канал приема платежей и строить процессы внутри магазина, соответствующие понятию e-commerce, ведь торговая и финансовая транзакции в современном интернет-магазине являются неотъемлемыми составляющими.

Не должно быть так, что процесс оплаты банковской картой за товар/услугу быстрый и удобный, а процесс выбора самого товара, вариантов его доставки и, в конечном итоге, общение клиента с магазином приносит какие-либо неудобства покупателю.

Также, учитывая стремительное развитие сферы онлайн-торговли, существует достаточно много направлений бизнеса, которые без приема карт к оплате на своем сайте в наше время выжить не смогут. Это билетные онлайн-кассы, сервисы бронирования номеров в отелях, оплата за телефонию или доступ к сети интернет. Для многих предпринимателей, включая крупный онлайн-бизнес, платежи на сайте являются одним из основных каналов получения выручки.

Как мы видим по результатам анализа рынка и нашего портфеля клиентов, за последние 3-4 года появилась хорошая тенденция подключения к платежному сервису торговцев из тех сегментов, которые ранее не рассматривали платежи на своем сайте, как один из каналов приема платежей. Это, например, Fashion-индустрия, магазины одежды и обуви. Этот сегмент уже набрал порядка 5% доли от общего объема платежей картами.

Какие существуют сложности при подключении процессинга?

Я бы спросил, как мы решаем те или иные сложности при подключении партнера. Во-первых, мы упростили документацию для подключения к нашему сервису. Во-вторых, поддерживаем актуальность версий самых популярных CMS-платформ, в которые интегрирован наш модуль оплаты, например, Magento, Prestashop, Shopify, OpenCart и др. В-третьих, тратим достаточно много усилий в технологическое развитие нашего Payment Gate и процессов внутри компании. Все это позволяет нам решать любые задачи в процессе подключения.

А есть ли трудности с приемом оплаты, с которыми интернет-магазины сталкиваются уже после подключения процессинга карт?

Проблемы могут возникать на стороне самого плательщика, связанные, например, с ограничениями банка-эмитента по платежной карте, или, элементарно, непониманием, как осуществить платеж на сайте магазина. Со стороны магазина – это, например, трудности, вызванные отсутствием актуальной информации о наличии товара на складе, в то время как оплата картой уже проведена.

В случае, если покупателю не удается совершить оплату картой на сайте интернет-магазина, оператор нашей службы поддержки предоставляет консультацию плательщику и/или магазину и, таким образом, помогает довести платеж по карте до статуса успешного.

Как же, в таком случае, мотивировать конечного пользователя все-таки завершить процесс оплаты на сайте и не бросать корзину?

В первую очередь – это лояльность продавца (торговца) к своему покупателю, понятный процесс выбора самого товара/услуги, удобный и безопасный в использовании сервис оплаты банковской картой и повторюсь, понятные подсказки плательщику для завершения операции оплаты картой.

Ну и самый важный путь, хоть и достаточно долгий – повышать финансовую грамотность и осведомленность населения. Я бы сказал, мотивация через знания. Это задача всех игроков рынка, бонусом за выполнение которой будет рост безналичных платежей в Украине.

Какие сферы сейчас развиваются активнее всего в сети?

Устоявшееся лидерство по объемам в онлайне закрепилось за сервисами по продаже билетов как на транспорт, так и на мероприятия. Перспективными и быстрорастущими сегментами можно назвать магазины fashion-индустрии, платформы онлайн-образования и некоторые сегменты ритейла – продукты питания, товары для дома, личной гигиены, а также строительные материалы. Доля последних трех по объему в онлайне на сегодня составляет порядка 7% от офлайн продаж.

Какие особенности украинского онлайн-покупателя вы можете отметить?

Радует тенденция повышения среднего возраста онлайн-покупателя – более старшее поколение укрепляется в рядах активных интернет-пользователей, чему способствует проникновение сети интернет, достаточное количество платежных карт в руках населения, высокая стоимость снятия наличных в банкомате и многое другое.

Доля онлайн-покупателей прирастает в среднем за год на 5% и концу 2016 года достигла отметки 29% по сравнение с 17% в 2012 году.

Более 60% украинских онлайн-покупателей – это люди в возрасте до 40 лет, и основными факторами совершения покупки товара онлайн для них являются более низкие цены и удобство совершения покупки.

У вас также есть мобильное приложение. Какие функции в нем доступны?

Мобильное приложение для перевода средств между картами украинских банков работает на двух платформах iOS и Android. Основные его преимущества — это простота и удобство в использовании, которые обеспечиваются высоким уровнем безопасности обработки транзакции в рамках международного стандарта PCI DSS. Мы преследовали цель сделать простое и удобное приложение, в котором пользователь может сканировать карту, чтобы не вводить ее реквизиты вручную, просмотреть историю своих переводов, сохранить карты в приложении и сделать шаблон перевода.

Какая доля пользователей совершает переводы в мобильном приложении?

Количество пользователей сервиса перевода средств в мобильных устройствах уже обогнало аудиторию, которая переводит деньги с карты на карту в web-версии сервиса и, на сегодняшний день, согласно нашего анализа данных, составляет немного больше половины от общего количества клиентов компании. Тренд очевидный, и мы его, конечно же, подхватываем.

Не планируете расширять функционал и запускать популярные платежи, например, оплату коммунальных?

В этом сегменте уже давно укрепились агрегаторы самых популярных у населения платежей. Мы фокусируемся на развитии В2В-отношений с нашими партнерами, и растем вместе с ними. Из планов – это новые продукты и сервисы, выход на В2С рынок. Но об этом в следующем интервью.

Какие известные компании есть среди ваших клиентов?

В декабре прошлого года мы подключили интернет-магазин 27.ua (Эпицентр). Из крупнейших на обслуживании — сеть кинотеатров IMAX, сервис по продаже билетов Kasa.in.ua, сервис микрокредитования CCloan и многие другие крупнейшие игроки e-commerce из разных сегментов.

Сколько в среднем длится подключение клиента?

Если сайт клиента создан на основе готовой CMS (например, WordPress, Bitrix, Joomla, OpenCart), то процесс подключения происходит достаточно быстро, буквально за час. Если же подключать систему «вручную», то это занимает больше времени, но, в целом, не более 3-х дней, учитывая процедуры регистрации в банках-эквайерах. Опять-таки, время зависит от скорости «обработки» документа (реализации протокола взаимодействия) со стороны интернет-магазина.

Ваши прогнозы на текущий год по развитию отрасли, в которой вы работаете.

Несмотря на плохую тенденцию уменьшения количества платежных карт в Украине, согласно статистике НБУ, просматривается позитивная тенденция роста количества транзакций. То есть, по сути, рынок сейчас очищается от неактивных карточек. С другой стороны, количество активных карт прирастает, что влияет на рост объемов всего рынка. По нашим прогнозам, прирост в этом году составит порядка 25% — 30%. Аналогичный показатель был в 2016 году по сравнению с 2015 годом. То есть, рынок e-commerce по темпам роста опережает многие страны Европы в среднем на 15-20%.

Если говорить о рынке переводов с карты на карту, то здесь темпы роста в Украине являются практически самыми высокими в мире. Клиенты активно используют P2P-переводы, и это вызвано не только текущей ситуацией в стране, но и характеристиками самого сервиса: отсутствием потребности идти в банк, снимать деньги в банкомате и заполнять какие-то формы для перевода денег. По оценкам платежных систем и на основе нашего анализа данных, объем переводов с карты на карту прирастет в 2017 в среднем на 35%.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: «Пользователи нуждаются в простом и понятном банкинге» — Элина Полонская, WIDE:UP