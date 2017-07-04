Акции Amazon и Google обвалились на 80% в результате ошибки

Некорректная информация о стоимости акций крупнейших в мире компаний стала достоянием общественности

На фондовой бирже Nasdaq заявили о том, что выясняют, каким образом абсолютно некорректная информация о стоимости акций крупнейших технологических компаний США попала в Google Finance, Yahoo Finance и торговую платформу Bloomberg и таким образом стала достоянием общественности.

В результате ошибки стоимость акций Amazon и материнской компании Google, Alphabet, якобы обвалилась на более, чем 80%.

В Nasdaq поясняют, что все дело в том, что их сервисы выдали некорректные тестовые данные, которые по ошибке были переданы торговой платформе Bloomberg.

В результате ошибки стоимость акций крупнейших компаний упала или выросла до уровня $123,47 за акцию. Торги на бирже были остановлены в автоматическом режиме благодаря механизму защиты от особенно высокой волатильности.

Акции Google «упали» на 86%:

Акции Amazon «упали» на 87%:

Акции Apple «упали» на 14%:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon будет продавать автомобили в Европе. Проект уже запущен в пилотном режиме в Италии, а сейчас компания планирует расширение в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google следит за вами: компания собирает данные миллиардов транзакций

По материалам businessinsider.com