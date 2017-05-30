Активы 37 банков-банкротов продадут на 5,7 млрд грн

Продажа запланирована на текущую неделю

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 37 неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на общую сумму 5 702,92 млн гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе ФГВФЛ.

Из этой суммы на 5 295,63 млн гривен выставлено права требования по кредитам, на 404,05 млн гривен – основные средства банков, которые ликвидируются.

Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 2,49 млн гривен. От продажи других активов, среди которых монеты, иконы и т. д., Фонд планирует получить 0,76 млн гривен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк уничтожил миллиарды гривен. В отчете регулятора говорится о том, что в 2016 году было выведено из обращения 821,1 млн изношенных купюр. По сравнению с 2015 годом, уничтожению подверглось на 11,5% меньше банкнот (в 2015 из оборота было изъято 928,3 млн шт).

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