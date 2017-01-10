Активы банков-банкротов уйдут с молотка — инфографика

Фонд гарантирования анонсировал продажу активов неплатежеспособных банков

В течение текущей недели запланирована продажа активов 43 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,9 млрд грн. Из них 2,625 млрд грн — реализация прав требования по кредитам, а 274,39 млн грн — продажа основных средств ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед «ТК КРЕДИТ» будет продаваться за 20 тыс грн.

Кроме того, дебиторская задолженность перед «АКТИВ-БАНК» будет продаваться за 370 тыс грн, перед «Кредитпромбанк» — на 170 тыс грн, перед «АКТАБАНК» — на 50 тыс грн, перед «РАДИКАЛ БАНК» — на 3 тыс грн.

Подробную информацию о запланированных аукционах по продаже активов неплатежеспособных банков и результаты торгов можно найти на официальном сайте и информационном портале Фонда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Украине могут исчезнуть еще несколько банков. Государство называет банковскую люстрацию необходимым элементом реабилитации финансового сектора страны.

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