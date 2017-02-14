Alibaba подала в суд на украинца

Спор возник из-за торговой марки

Компания Alibaba Group Holding Ltd. судится с украинцем Константином Величко за право использовать торговую марку ALIEXPRESS.

Определение об открытии дела и назначении дела к судебному рассмотрению вынес Соломенский суд Киева 10 января 2017 года.

Китайский гигант в сфере электронной коммерции намерен защищать свою интеллектуальную собственность и будет оспаривать право Величко использовать ТМ ALIEXPRESS.

Оказалось, в декабре 2013 года Величко получил свидетельство на ТМ ALIEXPRESS от Госслужбы интеллектуальной собственности. Проблема в том, что такое же название носит и китайская торговая онлайн-площадка AliExpress.com.

Так, в рамках судебного разбирательства Alibaba намерена аннулировать свидетельство № 180315, выданное Госслужбой интеллектуальной собственности Константину Величко на соответствующий знак для товаров и услуг и обязать внести соответствующие изменения в госреестр Украины с последующей публикацией в официальном бюллетене Промышленная собственность. Рассмотрение дела назначено на 18 апреля 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подразделение Alibaba приобретет американский сервис по переводу денег.

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По материалам biz.liga.net