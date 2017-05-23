Android Pay запустился в России

Теперь мобильный платежный сервис доступен для пользователей в 11 странах

Google запустил свой мобильный платежный сервис Android Pay в России при поддержке Visa и Mastercard, а также 15 банков и финансовых учреждений.

Среди банков, которые поддерживают Samsung Pay на российском рынке, AK Bars Bank, Альфа-банк, B&N Bank, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзен банк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Сбербанк, Тинькофф банк, Банк Точка, ВТБ 24 и сервис онлайн-платежей Яндекс.Деньги, который также поддерживает Apple Pay и Samsung Pay.

Android Pay был интегрирован в мобильные банковские приложения «ряда банков по всему миру» в апреле текущего года, что дает пользователям возможность подвязывать свои карты к мобильному платежному сервису «в один клик», без необходимости загружать Android Pay на свой девайс. В России данной возможностью смогут воспользоваться клиенты Райффайзен банка, Сбербанка и Тинькофф Банка.

Среди ритейлеров, которые будут поддерживать Android Pay для платежей в физических магазинах называют Магнит, Перекресток, Starbucks, KFC, Роснефть и другие. Ритейлеры, которые поддерживают сервис для платежей в приложениях, включают Lamoda, OneTwoTrip и Рамблер-Касса. Еще ряд ритейлеров подключатся позже.

Таким образом, сейчас Android Pay доступен для пользователей в 11 странах — США, Великобриатния, Сингапур, Австралия, Гонконг, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Япония и Бельгия.

Напомним, Apple Pay и Samsung Pay запустились на российском рынке в октябре 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google представил автономный шлем виртуальной реальности. Новый VR-шлем от Google сможет работать без подключения к ПК, смартфону или внешним сенсорам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств

По материалам nfcworld.com