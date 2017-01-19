Аудит ПриватБанка будет проводить международная компания

У НБУ были претензии касательно работы прежнего аудитора банка

Международная компания EY (ранее Ernst&Young) проведет аудит годовой отчетности ПриватБанка.

Об этом изданию Delo.UA сообщил источник в банке.

На данном этапе банк и компания еще не подписали официального договора. Пока известно только то, что набсовет национализированного ПриватБанка для аудита выбрал именно эту компанию.

Ранее аудит банка проводила компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Оданко отчеты этой компании не отображали реальной ситуации в банке. Известно, что при оценке залогового имущества у НБУ были вопросы касательно аудита PwC.

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Ранее сообщалось о том, что набсовет ПриватБанка возглавит иностранец.

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