Аудит ПриватБанка будет проводить международная компания

19.01.2017 13:27

У НБУ были претензии касательно работы прежнего аудитора банка

Аудит ПриватБанка

Аудит ПриватБанка будет проводить международная компаниям. Фото: fortune.com

Международная компания EY (ранее Ernst&Young) проведет аудит годовой отчетности ПриватБанка.

Об этом изданию Delo.UA сообщил источник в банке.

На данном этапе банк и компания еще не подписали официального договора. Пока известно только то, что набсовет национализированного ПриватБанка для аудита выбрал именно эту компанию.

Ранее аудит банка проводила компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Оданко отчеты этой компании не отображали реальной ситуации в банке. Известно, что при оценке залогового имущества у НБУ были вопросы касательно аудита PwC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что набсовет ПриватБанка возглавит иностранец.

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