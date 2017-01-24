Аукцион на миллиард: имущество банков-банкротов распродадут

Фонд гарантирования вкладов анонсировал торги, которые пройдут на текущей неделе

В течение текущей недели запланирована продажа активов 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,6 млрд грн. Из них 1,18 млрд грн — права требования по кредитам, 466,3 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Дебиторская задолженность перед ОАО «БАНК«СОФИЙСКИЙ» будет продаваться за 20 тыс грн. Кроме того, другие активы (монеты, слитки, иконы и т.д.) выставлены на торги на сумму 170 тыс грн.

Подробную информацию о запланированных аукционах по продаже активов неплатежеспособных банков и результаты торгов можно найти на официальном сайте и информационном портале Фонда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что заемщиков Платинум Банка предупреждают о мошенниках. Заемщикам настоятельно рекомендуют погашать задолженности перед Платинум Банком исключительно на счета этого финучреждения.

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