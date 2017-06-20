Банки смогут уходить с рынка по упрощенной процедуре

Национальный банк упростил порядок прекращения банковской деятельности

Национальный банк определил порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования НБУ по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 16 июня 2017 №56 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу с 20 июня 2017 года.

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Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины запускает выдачу валютных лицензий в электронной форме. Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.

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