Банкоматные мошенники активизировались в дни Евровидения

В нескольких банкоматах Киева было обнаружено следы скимминговых накладок

В дни Евровидения и в майские праздники выросла активность банкоматных мошенников. В эти дни в банкоматах Киева было обнаружено следы четырех мошеннических накладок. Для сравнения, за первый квартал 2017 года в Украине было выявлено 10 таких накладок.

Как работают скимминговые накладки

Мошенники устанавливают скимминговые накладки на отверстии для приема пластиковых карт. Такая накладка записывает данные с магнитных полос карт, которые пользователи вставляют в банкомат. В добавок к накладке мошенники отдельно устанавливают крохотную видеокамеру, котора записывает процесс введения ПИН-кода к карте.

Так, с помощью скимминговой накладки и мини-камеры мошенники копируют данные карты, записывают на видео процесс введения ПИН-кода к карте и сопоставляют данные. Затем они изготовляют дубликат карты и получают к нему доступ благодаря «подсмотренному» ПИН-коду, чтобы снять деньги с карты.

Как защититься

Всегда закрывать клавиатуру банкомата (ладонью, сумкой, головным убором) при введении ПИН-кода. В таком случае, даже если преступники скопируют данные с магнитной полосы карты, они не смогут ими воспользоваться.

Сравнить внешний вид банкомата с тем, который изображен на фото на его экране. Если вид отверстия для приема карт изменился (на нем есть дополнительный выступ с щелью для приема карт и т.п.) – не используйте такой банкомат!

Если карта входит в картоприемник с трудом – не используйте такой банкомат! Возможно, в нем установлено мошенническое оборудование по типу «глубокая вставка», которое не заметно снаружи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине развивается новый вид мошенничества с банковскими картами. Мошенники создают поддельные ресурсы, которые предлагают пополнить счет мобильного, перевести деньги с карты на карту или приобрести дешевые авиабилеты. Однако после того, как пользователь вводит реквизиты банковской карты для оплаты, мошенники не предоставляют обещанный сервис. А номер кредитки используют для несанкционированного доступа к средствам жертвы.

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