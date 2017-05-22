Берегите паспорта: в Украине чаще берут кредиты на чужие документы

Бюро кредитных историй (БКИ) в месяц получает от банков по 2-3 уведомления о мошеннических операциях с кредитами

99% случаев с выдачей кредитов заемщикам-мошенникам происходит когда человек теряет документы. В каждом отдельном банке кредитов по чужим документам немного — до 5 в год. Обычно оформление таких займов совпадает с фактом утери паспорта. В большинстве случаев мошенничество выявляют благодаря тому, что люди начали заботиться о своей кредитной истории в связи с ростом спроса на кредиты.

Все чаще банки обращаются в БКИ с просьбой удалить кредитные истории человека, который пострадал от мошенников.

Алданов также уточнил, что в БКИ чаще фиксировали бы случаи мошеннических займов, если бы банки в полном объеме передавали всю информацию о заемщиках.

В целом, банкиры отмечают, что каждый восьмой кредит в Украине можно считать мошенническим, хоть они и выдавались по реальным документам получателей займов. Речь идет о заемщиках, которые берут деньги в банке, изначально не собираясь их отдавать.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал проблемные банки Украины. По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 36 банков, чей уставной капитал ниже минимально разрешенного. До 11 июля 2017 года эти финучреждения должны докапитализироваться до 200 миллионов гривен.

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По материалам: UBR