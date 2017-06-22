Безналичный транспорт: в одном из городов Украины запустили новый сервис

Город Черкассы стал первым городом Украины, где проезд в маршрутных автобусах можно оплатить без наличных

В 74 маршрутных автобусах Черкасс проезд теперь можно оплатить без налички. Проект реализован ПАО «Черкассыавтотранс» и ПриватБанком.

Проезд в маршрутных автобусах № 8, 21, 26 и 27 можно оплатить через смартфон, отсканировав QR-код, который размещен в салоне, что займет не более 15-30 секунд.

Чтобы пользоваться новой услугой необходимо активировать мобильное приложение Privat24 на смартфоне и отсканировать QR-код. Во время поездки оплаченный билет необходимо будет предъявить кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за транзакцию не взимается, пассажиры оплачивают только стоимость билета, уточняют в ПриватБанке.

Напомним, к оплате проезда в транспорте с помощью QR-кода и Privat24 уже подключили Львов, Херсон, Днепр, Ивано-Франковск, Чернигов, Конотоп, Белую Церковь, Кривой Рог, Сумы, Запорожье, Черкассы.

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Ранее мы писали о том, что в украинских ресторанах можно оплатить счет через QR-код. Бесконтактное решение для расчетов в ресторанах разработал Приватбанк в партнерстве с компанией POSTER, которая занимается автоматизацией приема платежей в заведениях питания.

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По материалам procherk.info