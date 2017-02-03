Биржа в виртуальной реальности: запущен VR-сервис для торговли акциями

Новый шлем виртуальной реальности предоставляет 360-градусное обозрение табло торгового зала биржи

Швейцарский онлайн банк Swissquote представил новое приложение виртуальной реальности для мониторинга торговли акциями на бирже с помощью специального шлема виртуальной реальности, который предоставляет 360-градусное обозрение табло торгового зала биржи.

Приложение предоставляет пользователю информацию о торгах на Швейцарской бирже, в частности, всю информацию, которая касается ключевого швейцарского фондового индекса Swiss Market Index.

Технология отслеживания взгляда (eye-tracking technology) позволит пользователям получить более детальную информацию о тех или иных акциях и даже участвовать в торгах лишь остановив свой взгляд на определенном символе.

С помощью шлема виртуальной реальности клиенты Swissquote также будут иметь возможность заходить в свой профиль и мониторить состояние своих счетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google представила шлем виртуальной реальности.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Обзор шлемов виртуальной реальности



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удивительный мир технологий: 20 лучших гаджетов Consumer Electronics Show

По материалам finextra.com