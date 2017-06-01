Блокчейн для платежей: в Сингапуре рассказали о результатах исследования

Валютное управление Сингапура завершило первый этап проекта по исследованию технологии распределенного реестра для межбанковских платежей

Сингапур продолжает исследовать возможности применения токенизированного доллара на основе технологии распределенного реестра для межбанковских платежей.

Проект под названием Ubin, над которым работают Валютное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS), группа банков и блокчейн-консорциум R3, впервые был анонсирован в ноябре прошлого года и нацелен на исследование возможностей применения технологии для клиринга и конечного расчета платежей и ценных бумаг, а также использования токенизированной формы сингапурского доллара на основе технологии распределенного реестра.

Проект Ubin основан на результатах аналогичного исследования Банка Канады и консорциума R3 под названием Jasper, который изучал применение цифровой валюты для межбанковских платежей.

Согласно отчету Deloitte по Ubin, первый 6-недельный этап проекта прошел успешно.

Несмотря на то, что Банк Канады недавно сделал вывод о том, что технология распределенного реестра еще недостаточно зрелая для того, чтобы стать основой системы межбанковских платежей, в MAS возлагают большие надежды на свой проект, утверждая, что технология поможет усовершенствовать операции с внутренними ценными бумагами благодаря расчетам в режиме «доставка против платежа» в тех случаях, где такая опция еще невозможна.

На данный момент MAS внедряет вторую стадию проекта Ubin, которая охватит операции с долговыми ценными бумагами и трансграничные платежи с использованием цифровой валюты Центробанка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com