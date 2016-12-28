Богатые стали богаче: за год состояние миллиардеров выросло

Экономическая и политическая нестабильность сыграли на руку самым богатым людям планеты

С начала года самые богатые люди планеты стали еще на 5,7% (или на 237 млрд долларов) богаче. Сейчас их состояние достигает 4,4 трлн долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

Толстосумы выиграли от политической и экономической нестабильности в мире. Также, благоприятное влияние на состояние их банковских счетов оказало доминирование популистов на политической арене США и Европы.

В частности, на руку миллиардерам сыграла нестабильность, вызванная ключевыми событиями на геополитической арене в этом году: референдумом по Брекситу и победой республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США.

Самым существенным приростом капитала может похвастаться Уоррен Баффет. В этом году он заработал 11,8 млрд долларов: активы его инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. прибавили в цене после того, как Трамп победил в президентской гонке в США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал самых богатых людей США.

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По материалам banks.eu