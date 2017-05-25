Цена Bitcoin снова достигла рекордной отметки

В ночь на 25 мая цена ведущей криптовалюты обновила исторический максимум, поднявшись выше $2500
Цены на биржах варьировались от $2497 на Bitfinex до $2575 на Bitstamp, а средневзвешенный курс, по данным Coinmarketcap, за ночь достиг $2597.
На момент написания средневзвешенный курс поднялся до $2612. За максимальную цену в $2640 криптовалюта торговалась на бирже Bitstamp.
Таким образом, за последние сутки цена биткоина выросла на 8%, а за последнюю неделю – на 40%.
Рыночная капитализация первой криптовалюты поднялась до $42 млрд, а индекс доминирования биткоина удерживается на уровне 49,5%.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что известный платежный сервис запускает предоплаченные карты в Bitcoin. Новый вид карт будет доступен в 131 стране мира.
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По материалам forklog.com