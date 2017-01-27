Центробанк Китая завершил тестирования собственной криптовалюты

Тестирования проводились при участии нескольких коммерческих банков Китая

Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBOC) 15 декабря 2016 года успешно завершил тестирование собственной виртуальной валюты на основе технологии блокчейн.

Тестирования проводились при участии нескольких коммерческих банков Китая, включая Индустриальный и коммерческий банк Китая, Банк Китая и частный WeBank.

В планах PBOC создать институт по исследованию цифровой валюты, сотрудниками которого станут специалисты в сфере разработки систем больших данных, криптографии и технологии блокчейн.

Целью запуска собственной цифровой валюты Центробанком Китая является сокращение расходов на обращение традиционных бумажных денег, усиление контроля государства за денежной массой, достижение прозрачности денежных операций, борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Китай еще больше усилит контроль за биткоином.

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По материалам coindesk.com