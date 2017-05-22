Чего хотят потребители: как крупный ритейлер увеличил продажи на 63%

Walmart довольствуется плодами своей новой стратегии доставки

Онлайн-продажи американского ритейлера Walmart выросли на 63% после того, как компания внедрила новые предложения по доставке. Продажи Walmart в физических магазинах растут уже одиннадцатый квартал подряд, а поток клиентов — десятый квартал подряд.

В прошлом квартале онлайн-продажи Walmart выросли на 29%. Несмотря на недавние приобретения небольших интернет ритейлеров, рост в основном пришелся на Walmart.com, благодаря новым предложениям по доставке товаров и скидкам для потребителей, которые самостоятельно вывозят свои онлайн-заказы.

Компания перестроила все свои онлайн-операции, а потребители уже начинают осваивать бесплатную доставку.

В частности, Walmart отказался от платной доставки в пользу бесплатной двухдневной доставки онлайн-заказов самых популярных товаров на сумму минимум 35 долларов.

В апреле 2017 года Walmart начал предлагать скидки на онлайн-товары, в случае если покупатели вывозят заказанные товары прямо из магазинов Walmart, что дешевле для компании, чем доставка на дом потребителя. К концу июня 2017 года такое предложение будет действовать на более чем 1 млн единиц товаров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о гендерных трендах электронной коммерции. К примеру, 58% онлайн-покупок приходятся на женщин, 42% — на мужчин. При этом, в среднем мужчины покупают товары на 31% дороже, чем женщины.

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По материалам thepaypers.com