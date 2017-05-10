Управляющая компания группы компаний Delivery Group запустила услугу денежных переводов между отделениями

Компания «Деливери» запустила услугу денежных переводов между отделениями — «Перевод денежных средств без груза». Сервис уже доступен на 65 представительствах компании. Получить перевод можно в течение двух дней после его отправки в любом отделении компании.

С помощью сервиса клиенты получат возможность отправить или получить груз, а также одновременно воспользоваться услугой денежного перевода между отделениями.

Максимальная сумма одного перевода ограничена 149 999 грн. Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода, но не менее 2 грн. Стоимость услуги оплачивает отправитель.

В текущем году «Деливери» намерена запустить еще 135 касс наложенного платежа наличными на представительствах компании, где клиентам также будет доступна новая услуга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что, согласно данным НБУ, украинцы будут продолжать сдавать валюту. С начала года украинцы продали банкам на 686,3 млн долларов больше наличной инвалюты, чем купили.

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