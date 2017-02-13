Деньги вкладчикам банков-банкротов будут возвращать по-новому

Фонд гарантирования вкладов запустит новую систему выплат

На следующей неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начнет тестировать новую автоматизированную систему выплат компенсаций по депозитам вкладчикам банков-банкротов. Фонд уже подписал договоры с банками-агентами для осуществления выплат.

С помощью новой системы вкладчики будут иметь возможность самостоятельно выбирать банк для получения компенсаций по депозитам из числа финучреждений, которые принимают участие в системе. На данный момент среди таких банков «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» и «Пивденный».

Нормативно-правовые акты, позволяющие реализовать проект, вступили в силу 31 января 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки в Украине закрыли еще больше отделений.

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По материалам unian.net