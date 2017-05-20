Доллар падает на фоне политического кризиса в США

Все в ожидании предстоящих показаний уволенного Трампом директора ФБР
Индекс доллара США упал на 0,5% в 7:37 ET на фоне продолжающегося политического кризиса в Вашингтоне.
В ближайшее время внимание будет сосредоточено на бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми и показаниях, которые он будет давать в среду перед Сенатом, полагают эксперты.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп внезапно уволил Коми. Последний будет давать показания касательно предполагаемой связи избирательной компании Трампа с Россией.
В случае если Коми не предоставит никакой новой информации во время дачи показаний, доллар США вероятнее всего укрепит свои позиции, предполагают эксперты.
Курс доллара США к другим валютам:
— Евро вырос к доллару на 0,6%. Сейчас 1 EUR стоит 1,1178 доллара.
— 1 британский фунт сейчас стоит 1,3009 доллара. К этой валюте доллар США упал на 0,5%.
— Российский рубль вырос к доллару на 0,9%. Сейчас один доллар стоит 57,0775 рублей.
— Японская иена выросла на 0,2% (111,25 за 1 доллар США).
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что богатейшие люди планеты за день потеряли 35 млрд долларов из-за Трампа. Мировые фондовые рынки крайне негативно отреагировали на политическую нестабильность в США
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По материалам businessinsider.com