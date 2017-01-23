Доллар падает после инаугурации Трампа

В пятницу, 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США, Дональда Трампа

На фоне этого события стоимость доллара упала по отношению к ведущим мировым валютам. Курс доллара к евро достиг минимума с 8 декабря.

Сегодня по состоянию на 11:02 курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США снизился по сравнению с предыдущим закрытием. Индекс доллара опустился на 0,38% до 100,39.

Во время инаугурации новый президент Соединенных Штатов произнес оптимистичную речь, заявив о намерении восстановить благосостояние американской нации. Тем не менее, она не произвела впечатление на инвесторов, которые ожидали сокращения налогов в США и других мер по экономическому стимулированию. Кроме того, в программе новой администрации президента говорится, что страна может покинуть Транстихоокеанское партнерство.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее аналитики спрогнозировали, какими будут курсы валют на ближайший год. Так, в банке Citi прогнозируют медленную девальвацию евро по отношению к доллару.

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По материалам: UBR