E-commerce приносит миллиарды: Джек Ма за день стал богаче почти на $3 млрд

Состояние Джека Ма, главы китайского онлайн-гиганта Alibaba Group Holding Ltd, увеличилось на 2,8 млрд долларов

После появления в СМИ информации о том, что Alibaba ждет рекордной выручки в этом финансовом году, акции компании выросли в цене на 13% всего за один день.

Благодаря этому капитализация интернет-гиганта выросла на 42 млрд долларов.

Разбогател при этом и создатель Alibaba Джек Ма, самый богатый человек в Китае. С начала 2017 года его состояние увеличилось на 8,5 млрд долларов и уже оценивается в 41,8 млрд долларов.

По данным агентства Bloomberg, Джек Ма теперь занимает 14-е место в списке самых богатых людей мира.

Компания Alibaba владеет самыми крупными платформами электронной коммерции в Китае, включая самую популярную из них — Taobao. На долю Alibaba приходится порядка 80% оборота e-commerce в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba инвестирует 1 млрд долларов в сервис по доставке еды. Инвестиции помогут сервису соперничать с его главным конкурентом на рынке.

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По материалам interfax.com.ua