E-commerce в Китае: США и Великобритания пасут задних

В 2016 году китайские потребители потратили около 750 млрд долларов на онлайн-покупки

По данным Boston Consulting Group, объем продаж в электронной коммерции Китая превысил показатели США и Великобритании вместе взятых.

Эксперты прогнозируют, что уровень электронной торговли в Китае будет расти в два раза быстрее, чем в США и Великобритании — примерно на 20% в год.

В отчете также выделили основные потребительские привычки китайцев, полагая, что именно они стали важным фактором в развитии e-commerce:

1. Среднестатистический потребитель в Китае ежедневно проводит около 30 минут, исследуя предложения на онлайн-платформе Taobao. Для сравнения, американские потребители проводят на сайтах интернет-магазинов примерно втрое меньше времени.

2. Покупки в интернете для китайцев неразрывно связаны с социализацией. Онлайн-маркетплейсы, вроде Alibaba, выступают в качестве виртуальных торговых центров, обеспечивая взаимодействие продавцов и покупателей через онлайн-сообщества, игры, видео, новости и ток-шоу.

3. Китайцы охотнее всех совершают покупки с мобильных телефонов. Согласно прогнозам, к 2020 году мобильный e-commerce составит 74% от всей онлайн-торговли Китая, опережая США. При этом продукция, приобретаемая китайцами с мобильных телефонов, варьируется от продуктов питания до роскошных автомобилей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что по данным исследования iResearch Consulting Group, продажи китайских интернет-магазинов будут расти медленными, но устойчивыми темпами в ближайшие несколько лет. Ожидается, что в 2017 году среднестатистический покупатель потратит в интернете 1836 долларов.

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По материалам thepaypers.com