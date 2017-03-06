ЕС сдает позиции: названа страна с крупнейшей в мире банковской системой

Банковская система Еврозоны существенно сократилась с 2014 года и уступила первенство

Банковская система Китая впервые стала крупнейшей в мире по объему активов, что является признаком растущего влияния страны в глобальном мире финансов. Об этом сообщает Financial Times.

Банковская система Китая опередила даже банковскую систему Еврозоны. Стоит отметить, что ВВП Китая превысил ВВП ЕС еще в 2011 году, а вот банковской системе страны удалось достичь уровня Еврозоны только в конце 2016 года. Такое отставание отражает «углубление финансовой системы» (термин относится к развитию и расширению роли финансовых учреждений в экономической системе). Одной из причин стал рост банковского кредитования в 2008 году, когда правительство Китая решило прибегнуть к агрессивной монетарной и фискальной политике, чтобы смягчить последствия глобального финансового кризиса.

Общая стоимость активов китайских банков в конце 2016 года превысила 33 триллиона долларов, таким образом обогнав банки еврозоны, активы которых Financial Times оценило в 31 триллиона долларов.

Объем банковской системы Китая в 3,1 раза превышает годовой объем национального производства. Показатель для Еврозоны находится на уровне 2,8.

Крупнейшие в мире банки также находятся в Китае.

Однако эксперты отмечают, что рост объема банковской системы Китая сопровождается высокими кредитными рисками и неэффективным распределением ресурсов, а экономика страны чрезвычайно зависима от банковского кредитования.

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