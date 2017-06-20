Еще один банк будет использовать Ripple для трансграничных переводов

В результате интеграции региональные клиенты банка смогут переводить средства на счета получателей почти мгновенно

Национальный банк Абу-Даби (National Bank of Abu Dhabi, NBAD) будет использовать протокол Ripple для трансграничных переводов.

Согласно сообщениям, банк намерен интегрировать Ripple в уже существующую инфраструктуру, в результате чего региональные клиенты банка смогут переводить средства на счета получателей почти мгновенно. Все транзакции будут происходить в режиме реального времени.

За последние несколько месяцев технология стала очень популярной среди банков: финучреждения заинтересовались системой платежей в реальном времени Ripple. Существует большая вероятность того, что другие банки, глядя на результаты интеграции Национального банка Абу-Даби и применения технологии на практике, также последуют примеру NBAD.

Тем временем, собственная валюта Ripple, XRP, существенно набрала в цене, однако пока не может похвастаться таким же успехом, как Ethereum и Bitcoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple станет более децентрализованным, чем Bitcoin. Директор по технологиям Ripple Штефан Томас заявил, что у компании есть стратегия, с помощью которой технология Ripple станет более безопасной, эффективной и децентрализованной, чем Bitcoin.

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По материалам investopedia.com