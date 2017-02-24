Еще один банк направлен на ликвидацию

НБУ принял решение о ликвидации Платинум Банка

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 23 февраля 2017 №95-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Платинум Банк».

ПАО «Платинум Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных 10 января 2017 в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Как информировал НБУ, 97% всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн.

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Ранее мы сообщали, что заемщиков Платинум Банка предупреждают о мошенниках, которые предлагают им погашать кредиты через постороннюю финансовую компанию. В связи с этим в Платинум Банке отмечают, что единственным действительным кредитором по заключенным ранее договорам остается сам банк и что погашать кредиты, выданные финучреждением, необходимо исключительно на счета Платинум Банка.

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