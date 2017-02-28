Еще один банк попросил у НБУ разрешение закрыться

Акционеры банка обратились к регулятору за согласием на ликвидацию финучреждения
ПАО «Финбанк» Александра Грановского подал на рассмотрение НБУ заявку на самоликвидацию.
На собрании акционеров ПАО «Финбанк», которое состоялось 1 февраля, было принято решение о самоликвидации банка. Решение было принято единогласно.
Сейчас акционеры банка обратились к регулятору за согласием на ликвидацию финучреждения по инициативе акционеров.
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Ранее сообщалось о том, что украинцам разрешили открывать счета в зарубежных банках.
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По материалам finclub.net