Мобильный Atom Bank отложил запуск важной функции на пару лет

Планам полностью цифрового Atom Bank грозит множество новых правил, вступающих в действие в течение следующего года

Британский Atom Bank, возглавляемый опытными банкирами Марком Малленом и Энтони Томсоном, получил лицензию на осуществление банковских операций в июне 2015 года. В апреле 2016 года банк начал свою деятельность, предлагая два сберегательных счета с фиксированной ставкой и обеспеченное кредитование бизнеса для малых и средних предприятий.

Привлечение 83 млн фунтов стерлингов в марте было воспринято как прелюдия к выходу на рынок текущих счетов Великобритании. Однако теперь банк вынужден повременить с реализацией своих планов. Руководство финучреждения ждет оценки влияния нового правового регулирования в сфере платежей, открытых банковских операций и защиты данных.

Генеральный директор Марк Маллен заявил, что в связи с введением новых правил запуск текущих счетов состоится «точно не в 2017, а может и не в 2018 году». Он также выразил свое разочарование в связи с неопределенностью, нависшей над рынком перед волной нормативных потрясений в отрасли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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