Фискальная служба препятствует работе Новой почты

В Новой почте уверяют, что каких-либо нарушений, которые дали бы основания для таких углубленных проверок, допущено не было

Уже пятый день сотрудники внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГФС) вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции Новой почты, куда поступают посылки по международным направлениям.

Без каких-либо объяснений они осматривают все посылки, несанкционированно фотографируют и снимают на видео прием отправлений с авиа и автомобильных рейсов и мешают их обработке, создавая искусственные препятствия.

Об этом сообщается на официальной странице Новой почты в Facebook.

«Необоснованное вмешательство в нашу работу со стороны ГФС приводит к задержке поставок и к наложению штрафных санкций со стороны других государственных органов. Поэтому мы просим о понимании: мы делаем все возможное, чтобы посылки добрались до адресатов, хоть это и может быть позже оговоренных сроков. Мы также хотим привлечь к этому как можно более широкое внимание общественности и СМИ» — говорится в сообщении.

В Новой почте считают, что столь пристальное внимание госслужбы и недавние информационные атаки направлены на то, чтобы дискредитировать компанию, и готовы подавать иск в суд в случае их продолжения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в отделениях «Нова пошта» теперь доступны денежные переводы TYME. Компании рассчитывают, что новая услуга быстро займет свое особое место на рынке денежных переводов и понравится украинцам.

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