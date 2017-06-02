Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Ликвидация и полномочия ликвидаторов банков продлены на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков «Меркурий» и «Киев».

Об том сообщается в пресс-службе Фонда.

Решения по продлению ликвидации были приняты 29 мая.

Ликвидация банка «Меркурий» продлена на один год до 11 июня 2018 года, а банка «Киев» — до 24 июня 2018 года включительно.

На этот же период продлены полномочия ликвидаторов банков: «Меркурий» — Валерия Ермака и «Киев» — Олега Кичука.

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Ранее сообщалось о том, что МВФ призывает продолжать ликвидацию украинских банков. МВФ настаивает на дальнейшем очищении банковской системы страны.

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