Фортуна отвернулась: в Украине еще один банк-банкрот

Количество банков в Украине продолжает сокращаться

В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» 26 января 2017 Правление Национального банка Украины приняло решение № 55-рш/БТ «Об отнесении Публичного акционерного общества «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных».

По результатам диагностического обследования АО «Фортуна-банк», проведенного в первой половине 2016 года, был утвержден необходимый объем докапитализации банка.

Банк должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года.

Однако меры по докапитализации финучреждения, которые принимало руководство банка и владелец существенного участия этого банка, оказались недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала в срок.

Поэтому Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Национальный банк отмечает, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков АО «Фортуна-банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах этой суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн. Грн.

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