Главный конкурент Amazon: выручка eBay выросла

После внедрения обновлений онлайн-площадке eBay удалось привлечь больше продавцов и больше покупателей

Выручка eBay выросла на 3,1% во время рождественских праздников. Компания ввела ряд обновлений на свою онлайн-площадку, чтобы стать более конкурентоспособной по сравнению со своим главным соперником — компанией Amazon, а также традиционными ритейлерами. После внедрения обновлений компании удалось привлечь больше продавцов и больше покупателей.

В среду акции eBay выросли на 7,5% и достигли 32,49 долларов в ходе торговли акциями после официального закрытия рынка.

В результате обновлений своего онлайн-маркетплейса eBay удалось привлечь больше брендов и больше товаров.

Также, сейчас компания требует от продавцов предоставления более развернутой информации о своих товарах с целью привлечения молодых потребителей. Более того, компания снизила сбор за выставление товара.

В eBay сообщают, что общий объем всех товаров, проданных на сайте компании, вырос на 2,2% и составил 22,34 млрд долларов в последнем квартале прошлого года.

Чистый доход eBay в четвертом квартале 2016 года достиг 5,94 млрд долларов (или 5,3 доллара за акцию). Для сравнения, за аналогичный период 2015 года чистая прибыль компании составила 477 млн долларов (или 39 центов за акцию).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что eBay запустит шопинг-бота в Facebook.

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По материалам fortune.com