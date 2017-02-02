Глобальная экспансия Ripple: стартап расширяется на Среднем Востоке

Один из банков Среднего Востока будет использовать технологию Ripple для трансграничных переводов

Национальный банк Абу-Даби стал первым банком на Среднем Востоке, который будет использовать протокол Ripple для трансграничных платежных операций.

Ripple обеспечит региональным клиентам сквозную видимость транзакций и мгновенный перевод средств на счет получателя.

Согласно данным Мирового банка за 2016 год, ОАЭ занимают четвертое место в мире по объему денежных переводов. Там показатель достигает 19 млрд долларов.

После получения инвестиций в размере 55 млн долларов в сентябре прошлого года, новыми партнерами Ripple, помимо Национального банка Абу-Даби, стали такие крупные финучреждения, как Santander, UniCredit, UBS, CIBC, ATB Financial и Reisebank.

Напомним, Ripple — это стартап, который использует технологию блокчейн для упрощения денежных переводов между банками. За четыре года Ripple заработал репутацию ключевого игрока в быстроразвивающейся сфере технологии распределенного реестра.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что технология блокчейн поможет банкам сэкономить.

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По материалам finextra.com