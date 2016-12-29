Гонтарева задекларировала еще 52,6 млн гривен

Глава НБУ продала свою долю в компании Investment Capital Ukraine

Продажа доли в инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine) принесла главе НБУ Валерии Гонтаревой 52,572 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Гонтарева получила такой доход от ICU за продажу ценных бумаг.

Гонтарева продала свою долю в ICU еще в 2014 году после назначения на должность главы НБУ. Покупателями стали ее бизнес-партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Гонтаревой за ноябрь.

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По материалам finance.ua