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Грабителя киевских банков приговорили к 9 годам лишения свободы

07.07.2017 16:59

Злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 187 УК

Грабителя банков приговорили

Грабителя киевских банков приговорили к 9 годам лишения свободы . Фото: listindiario.com

В Киеве объявлен обвинительный приговор 35-летнему злоумышленнику за совершение разбойных нападений и ограбление столичных банков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 187 (совершение нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенного с угрозой применения насилия) УК и осужден к реальной мере наказания в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве появился новый вид мошенничества в магазинах. Покупателям выдают недействительные чеки и отказываются возвращать деньги.

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Рубрики: БанкиБезопасностьНовостиУкраина

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